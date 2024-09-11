Никола Милутинов пропустит начало сезона Евролиги из-за травмы
Никола Милутинов выбыл на 4-6 недель.
Центровой «Олимпиакоса» получил растяжение связок голеностопного сустава 2-й степени и выбыл из строя на срок от четырех до шести недель.
Таким образом, Милутинов пропустит начало сезона Евролиги-2024/25. Первый матч «Олимпиакоса» состоится против «Фенербахче» 4 октября в Турции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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