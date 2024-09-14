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Шакил Маккиссик не поможет «Олимпиакосу» в предсезонном турнире из-за повреждения

Шакил Маккиссик выбыл с тендинитом связки надколенника.

Легкий форвард «Олимпиакоса» пропустит предсезонный турнир на Крите.

Ожидается, что восстановление займет 7-10 дней.

В списке травмированных греческого клуба также Мустафа Фалл, Никола Милутинов и Кинан Эванс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
Шакил Маккиссик
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