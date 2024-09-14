Шакил Маккиссик не поможет «Олимпиакосу» в предсезонном турнире из-за повреждения

Шакил Маккиссик выбыл с тендинитом связки надколенника.

Легкий форвард «Олимпиакоса » пропустит предсезонный турнир на Крите.

Ожидается, что восстановление займет 7-10 дней.

В списке травмированных греческого клуба также Мустафа Фалл, Никола Милутинов и Кинан Эванс.