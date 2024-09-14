Шакил Маккиссик не поможет «Олимпиакосу» в предсезонном турнире из-за повреждения
Шакил Маккиссик выбыл с тендинитом связки надколенника.
Легкий форвард «Олимпиакоса» пропустит предсезонный турнир на Крите.
Ожидается, что восстановление займет 7-10 дней.
В списке травмированных греческого клуба также Мустафа Фалл, Никола Милутинов и Кинан Эванс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости