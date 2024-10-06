«Маккаби» включился в борьбу за разыгрывающего Сэйбена Ли
«Фенербахче» близок к подписанию Сэйбена Ли.
Турецкий клуб рассматривает американского баскетболиста как замену выбывшему Скотти Уилбекину, который порвал переднюю крестообразную связку.
В данный момент разыгрывающий выступает за «Манису» и отлично показал себя в Лиге чемпионов, где набрал 36 очков, 6 подборов и 6 передач в победном матче против «Мурсии».
По информации репортера Ариса Баркаса, в борьбу за защитника включился «Маккаби», который интересовался игроком уже некоторое время и активизировался на фоне действий «Фенербахче».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ариса Баркаса
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