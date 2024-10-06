«Маккаби» включился в борьбу за разыгрывающего Сэйбена Ли

«Фенербахче» близок к подписанию Сэйбена Ли.

Турецкий клуб рассматривает американского баскетболиста как замену выбывшему Скотти Уилбекину , который порвал переднюю крестообразную связку.

В данный момент разыгрывающий выступает за «Манису» и отлично показал себя в Лиге чемпионов, где набрал 36 очков, 6 подборов и 6 передач в победном матче против «Мурсии».

По информации репортера Ариса Баркаса, в борьбу за защитника включился «Маккаби », который интересовался игроком уже некоторое время и активизировался на фоне действий «Фенербахче ».