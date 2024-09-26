«Маккаби Тель-Авив» пытается заполучить Денниса Смита
Деннис Смит не определился с местом продолжения карьеры.
Защитник (26 лет, 188 см) продолжает оставаться свободным агентом.
Смит сменил 6 клубов за 7 лет в НБА и провел прошлый сезон в «Бруклине», где набирал 6,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за 18,9 минуты в среднем. Защитник реализовал 39,4% трехочковых бросков.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, «Маккаби Тель-Авив» пытается уговорить баскетболиста переехать в Европу и представлять клуб в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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