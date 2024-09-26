«Маккаби Тель-Авив» пытается заполучить Денниса Смита

Деннис Смит не определился с местом продолжения карьеры.

Защитник (26 лет, 188 см) продолжает оставаться свободным агентом.

Смит сменил 6 клубов за 7 лет в НБА и провел прошлый сезон в «Бруклине », где набирал 6,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за 18,9 минуты в среднем. Защитник реализовал 39,4% трехочковых бросков.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, «Маккаби Тель-Авив » пытается уговорить баскетболиста переехать в Европу и представлять клуб в Евролиге .