Чонси Биллапс о лучшем игроке в составе «Портленда»: «Наверное, Дени Авдия»

Чонси Биллапс назвал лучшего игрока в составе «Портленда».

«Наверное, с учетом набора умений и стиля игры это Дени Авдия», – заявил главный тренер «Блэйзерс».

23-летний израильский баскетболист провел сезон-23/24 в составе «Вашингтона» и перешел в «Портленд» в результате обмена.

В минувшей регулярке он набирал 14,7 очка, 7,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.