Чонси Биллапс о лучшем игроке в составе «Портленда»: «Наверное, Дени Авдия»
Чонси Биллапс назвал лучшего игрока в составе «Портленда».
«Наверное, с учетом набора умений и стиля игры это Дени Авдия», – заявил главный тренер «Блэйзерс».
23-летний израильский баскетболист провел сезон-23/24 в составе «Вашингтона» и перешел в «Портленд» в результате обмена.
В минувшей регулярке он набирал 14,7 очка, 7,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Blazers Argento
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