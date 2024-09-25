Дени Авдия: «У меня большая коллекция духов, около 70, может больше»

Дени Авдия рассказал о своей большой коллекции духов.

Журналист: «У вас есть какие-то коллекции или интересные хобби?»

Дени Авдия: «У меня большая коллекция духов. У меня их около 70, может больше. Не знаю, много ли это, но вы можете дать мне пять или полуобнять, и мой нос сработает как ищейка. Я сразу узнаю запах, и это приводит людей в восторг».

Журналист: «Так что, помимо всего прочего, у вас есть еще и суперспособность».

Дени Авдия : «Суперспособность — большие ноздри».