Дени Авдия: «Надеюсь, что удастся поиграть в Израиле в последние годы карьеры»

Дени Авдия хотел бы завершить карьеру в Израиле.

«Какова вероятность, что мы увидим тебя в «Маккаби »?»- спросил израильский журналист.

«Ого, я надеюсь на это. Очень надеюсь, что мне удастся поиграть в Израиле в последние годы моей карьеры, но посмотрим», – ответил форвард «Портленда ».