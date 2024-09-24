Дени Авдия: «Надеюсь, что удастся поиграть в Израиле в последние годы карьеры»
Дени Авдия хотел бы завершить карьеру в Израиле.
«Какова вероятность, что мы увидим тебя в «Маккаби»?»- спросил израильский журналист.
«Ого, я надеюсь на это. Очень надеюсь, что мне удастся поиграть в Израиле в последние годы моей карьеры, но посмотрим», – ответил форвард «Портленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: One.co.il
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