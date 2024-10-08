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Уэнделл Картер получил травму голеностопа в предсезонном матче с «Пеликанс»

Уэнделл Картер травмировал голеностоп в предсезонной встрече.

Бигмен «Орландо» получил растяжение связок правого голеностопного сустава в игре с «Новым Орлеаном» (104:106).

Картер попытался помешать броску Даниэля Тайса со средней дистанции и неловко приземлился на паркет. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

За 20 минут вышедший в старте Картер набрал 4 очка и 6 подборов. Сегодня стало известно, что баскетболист получил от «Мэджик» продление контракта на 3 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
предсезонные матчи
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logoДаниэль Тайс
logoУэнделл Картер
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