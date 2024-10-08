Уэнделл Картер получил травму голеностопа в предсезонном матче с «Пеликанс»

Уэнделл Картер травмировал голеностоп в предсезонной встрече.

Бигмен «Орландо » получил растяжение связок правого голеностопного сустава в игре с «Новым Орлеаном» (104:106).

Картер попытался помешать броску Даниэля Тайса со средней дистанции и неловко приземлился на паркет. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

За 20 минут вышедший в старте Картер набрал 4 очка и 6 подборов. Сегодня стало известно , что баскетболист получил от «Мэджик» продление контракта на 3 года.