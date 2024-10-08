«Орландо» и Уэнделл Картер продлят контракт на 3 года и 59 млн долларов
«Орландо» согласовал продление контракта с Уэнделлом Картером.
«Мэджик» и центровой (25 лет, 208 см) продлят соглашение на 3 года и 59 миллионов долларов.
Картер теперь связан контрактом с «Орландо» до конца сезона-28/29, включая два оставшихся года его текущего соглашения. Общая сумма – 82 миллиона.
Новый контракт баскетболиста включает опцию команды на сезон-28/29.
В прошлом сезоне Картер в среднем набирал 11,0 очка и 6,9 подбора за игру за 26 минут на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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