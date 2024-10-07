Шэмс Чарания займет место Эдриана Воджнаровски в должности главного инсайдера НБА на ESPN
Шэмс Чарания объявил о переходе на ESPN.
Эдриан Воджнаровски недавно объявил о завершении журналистской карьеры и уходе с телеканала. Его место на должности главного инсайдера НБА займет бывший ученик в Yahoo! Sports Шэмс Чарания.
Чарания завершил сотрудничество с The Athletic, Stadium и Fanduel.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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