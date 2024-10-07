Мэтт Барнс: «Если я хочу послушать что-то о спорте, выберу наиболее экспертное мнение того, кто выступал на высочайшем уровне»

Мэтт Барнс порассуждал на тему изменений в освещении спорта.

«С точки зрения болельщика, если я хочу послушать что-то о спорте, то выберу наиболее экспертное мнение. И это будет, в большинстве случаев, тот, кто выступал на высочайшем уровне. Сейчас куча платформ для этого.

У меня были отличные 4 года на ESPN, я благодарен этой возможности. Но мне нравится то, что я делаю сейчас.

Крупные медиакомпании всегда останутся на своем месте, но теперь они не являются единственной возможностью высказать свое мнение. Течение изменилось. Небольшие платформы, проекты бывших игроков получают не меньше внимания, известности в сети, просмотров. Это сдвиг в освещении спорта.

Стивен Эй Смит – один из самых известных ведущих, и идут разговоры о том, что он может получить контракт на 100 миллионов долларов. Конкуренция в этой области, связанной с баскетболом, станет сильнее. Чем больше денег приходит в спорт, тем больше денег придет и в медиа», – заключил Барнс .

Бывший баскетболист ведет подкаст All The Smoke, который выпускает его собственная продюсерская компания.