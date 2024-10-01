Адам Шефтер является кандидатом на замену Эдриану Воджнаровски.

Американский спортивный обозреватель и репортер Адам Шефтер может заменить Эдриана Воджнаровски в качестве ведущего инсайдера НБА на ESPN , сообщает Front Office Sports.

При таком развитии событий главный новостник НФЛ будет освещать как НФЛ, так и НБА. Шефтер, старший инсайдер НФЛ на ESPN, ранее подрабатывал сторонним репортером во время телетрансляций НБА .