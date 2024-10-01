Адам Шефтер может заменить Эдриана Воджнаровски
Адам Шефтер является кандидатом на замену Эдриану Воджнаровски.
Американский спортивный обозреватель и репортер Адам Шефтер может заменить Эдриана Воджнаровски в качестве ведущего инсайдера НБА на ESPN, сообщает Front Office Sports.
При таком развитии событий главный новостник НФЛ будет освещать как НФЛ, так и НБА. Шефтер, старший инсайдер НФЛ на ESPN, ранее подрабатывал сторонним репортером во время телетрансляций НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
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