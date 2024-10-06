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«12 лет номер 1». Стивен Эй Смит хочет контракт на 5 лет и 100 миллионов долларов с ESPN

Стивен Эй Смит рассказал о своих финансовых запросах.

Контракт ведущего ESPN подходит к концу в 2025 году. Летом сообщалось, что телеканал готов предложить эксперту 18 миллионов долларов в год на 5 лет.

Сейчас Смит ведет переговоры о контракте на 5 лет и 100 миллионов.

«Все верно. Всегда хочу получить столько, сколько смогу по максимуму. Не собираюсь извиняться за это, я капиталист.

Следите за индустрией, сколько денег здесь крутится, сколько люди получают, сколько приносят. Посмотрите на рейтинги и доходы.

Дак Прескотт (квотербек клуба НФЛ «Даллас Каубойс») только что подписал контракт на 240 миллионов. Он будет получать 60 в год. Он выиграл 2 из 8 матчей плей-офф.

Я 12 лет номер 1. Я лучше в разрезе наших индустрий. Точно знаю, чего стою, и не собираюсь извиняться за это», – заключил Смит в интервью CNN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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