Джейлен Браун: «С подачи Маззуллы называем нашу атаку «нападением косаток». У Джо куча безумных идей, но это работает»

Джейлен Браун рассказал о нетрадиционном подходе тренера «Селтикс» Джо Маззуллы.

«У него просто куча особенных словечек, свой менталитет. Одна из вещей, которую он придумал, это то, что мы называем нашу атаку «нападением косаток». Мы как бы нападаем на тюленей, потому что косаткам нравится охотиться на тюленей. И мы изучаем, как косатки нападают единым целым, а затем строим нашу атаку вроде как на основе того, что делают косатки.

У Джо есть куча безумных идей. Но в его безумии есть метод, и он, очевидно, работает», – заявил самый ценный игрок финальной серии плей-офф-2024.