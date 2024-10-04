  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун: «С подачи Маззуллы называем нашу атаку «нападением косаток». У Джо куча безумных идей, но это работает»
0

Джейлен Браун: «С подачи Маззуллы называем нашу атаку «нападением косаток». У Джо куча безумных идей, но это работает»

Джейлен Браун рассказал о нетрадиционном подходе тренера «Селтикс» Джо Маззуллы.

«У него просто куча особенных словечек, свой менталитет. Одна из вещей, которую он придумал, это то, что мы называем нашу атаку «нападением косаток». Мы как бы нападаем на тюленей, потому что косаткам нравится охотиться на тюленей. И мы изучаем, как косатки нападают единым целым, а затем строим нашу атаку вроде как на основе того, что делают косатки.

У Джо есть куча безумных идей. Но в его безумии есть метод, и он, очевидно, работает», – заявил самый ценный игрок финальной серии плей-офф-2024.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэниела Донабедиана
logoБостон
logoНБА
logoДжейлен Браун
logoДжо Маззулла
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Маззулла о Таунсе в «Нью-Йорке»: «Все команды пытались что-то провернуть. Нам же нужно думать о себе»
30 сентября, 07:06
Новичок «Бостона» Бэйлор Шайерман набрал около 6 килограммов мышц по требованию команды
929 сентября, 09:16
Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»
29 сентября, 08:59
Джейлен Браун: «Тренировочный лагерь начался с тяжелых нагрузок, но это нам и нужно. Джо Маззулла настоящий псих»
229 сентября, 08:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Билл Симмонс не исключает камбэк Джа Морэнта и «Гризлис»: «Что, если Морэнт отыграет 75 матчей и будет похож на того самого Джа?»
13 минут назад
Тони Аллен об Элвине Джентри времен «Пеликанс»: «Один из худших тренеров всех времен. Тупо забывал, что хотел сказать»
сегодня, 10:31
Евролига. «Фенербахче» – «Олимпиакос», «Виртус» против «Анадолу Эфеса»
2сегодня, 10:07
Энджел Риз поставила 100 тысяч долларов на то, что Шакил О’Нил промахнется со штрафного. Легендарный центровой попал
10сегодня, 10:02Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» сыграет с «Бостоном» в Абу-Даби, «Лейкерс» против «Миннесоты»
3сегодня, 09:49
Леброн Джеймс: «Как баскетболисту мне больше нечего доказывать. Хотя я буду рад новым достижениям»
4сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет «Енисей»
сегодня, 08:37
«Торонто» представил фиолетовый комплект формы
7сегодня, 08:24Фото
Карл-Энтони Таунс о первой реакции на обмен в «Нью-Йорк»: «Шок»
1сегодня, 07:44
Джеймс Харден: «Я один из тех, к кому пришлось приспосабливаться всей НБА»
11сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Страсбур» встретится с «Ле-Маном»
8 минут назад
Карл-Энтони Таунс о «Никс»: «Моя мама ходила на их матчи. И они дали шанс моему отцу, пригласили в лагерь»
146 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» и «Мерсин» откроют новый сезон
сегодня, 09:44
«Другой уровень радости». Бронни Джеймс забросил 3-очковый через Леброна на тренировке. Игроки «Лейкерс» бурно отреагировали на попадание
3сегодня, 09:38
Дориан Финни-Смит: «Со здоровым Беном Симмонсом «Бруклин» раскачает НБА»
4сегодня, 09:28Видео
Джей Джей Редик о «следующем шаге Руи Хатимуры»: «Мне все равно. Мне важно лишь, как он будет помогать команде побеждать»
2сегодня, 08:59
«Чикаго» отчислил Джоша Примо. 12-й номер драфта-2021, скорее всего, продолжит карьеру в фарм-команде «Буллс»
4сегодня, 08:04
Лишь один из легионеров тель-авивского «Маккаби» отправился в Израиль после игры Евролиги, остальные решили остаться в Белграде
сегодня, 07:06
Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»
4сегодня, 06:57
Кевин Дюрэнт о цели «Санз» в тренировочном лагере: «Работаем с акцентом на сокращение потерь»
1сегодня, 06:08