Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 36 очков на двоих в предсезонном матче с «Финиксом»
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис приняли участие в предсезонном матче с «Финиксом».
Звездные форварды набрали на пару 36 очков, 13 подборов и 7 передач, калифорнийцы уступили со счетом 114:118.
В активе Джеймса 19 очков (8 из 12 с игры), 5 подборов и 4 передачи, у Дэвиса – 17 очков (7 из 10 с игры), 8 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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