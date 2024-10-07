Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 36 очков на двоих в предсезонном матче с «Финиксом»

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис приняли участие в предсезонном матче с «Финиксом».

Звездные форварды набрали на пару 36 очков, 13 подборов и 7 передач, калифорнийцы уступили со счетом 114:118.

В активе Джеймса 19 очков (8 из 12 с игры), 5 подборов и 4 передачи, у Дэвиса – 17 очков (7 из 10 с игры), 8 подборов и 3 передачи.