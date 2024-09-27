Имя Леброна Джеймса не затрагивается в расследовании дела рэпера P. Diddy, хотя баскетболист упоминал его вечеринки
Леброн Джеймс не комментирует скандальное дело P. Diddy.
Известный рэпер был арестован по делу о секс-трафике, организации проституции и рэкете. Ключевым объектом расследования стали вечеринки бизнесмена и музыканта.
Леброн Джеймс упоминал мероприятия рэпера во время живого стрима четыре года назад. «Нет других таких вечеринок, как у Diddy», – заявил баскетболист.
Ролик получил широкое распространение и вызвал интерес публики к связям Джеймса с обвиняемым. Баскетболист не комментировал сложившуюся ситуацию и взаимоотношения с рэпером. Джеймс отписался от него в соцсетях в мае этого года в самом начале процесса и больше не реагировал на скандал.
История пока не получила продолжения. Имя Джеймса не упоминается в связи с расследованием.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Blast
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