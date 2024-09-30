«Жальгирис» потерял Брэди Мэнека на 3-4 недели в связи с травмой

Брэди Мэнек выбыл из строя с повреждением.

Тяжелый форвард «Жальгириса » пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа.

В матчах Евролиги-23/24 26-летний баскетболист набирал в среднем по 7,5 очка и 3,4 подбора за игру.