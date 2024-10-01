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  • Бюджет «Жальгириса» на сезон-24/25 составит 17,7 млн ​​евро. 11,7 млн ​​пойдут на зарплаты игроков и персонала
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Бюджет «Жальгириса» на сезон-24/25 составит 17,7 млн ​​евро. 11,7 млн ​​пойдут на зарплаты игроков и персонала

Представлен бюджет «Жальгириса» на сезон-24/25.

Литовский клуб планирует получить 16,4 миллиона евро дохода, из которых 7,5 миллиона поступят от продажи билетов.

Расходы прогнозируются на уровне 17,7 ​​миллиона, причем большая часть – 11,7 миллиона – пойдет на зарплаты игроков и персонала.

Рост расходов по сравнению с прошлым сезоном составил 22,6%. Доход в размере 1,5 миллиона с прошлого года покроет разницу между доходами и расходами в сезоне-24/25.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
чемпионат Литвы
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