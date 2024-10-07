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Леброн Джеймс о совместной игре с Бронни: «Одна из лучших вещей, о которых может мечтать отец»

Леброн Джеймс отреагировал на совместный выход с Бронни в предсезонке НБА.

«Это так много значит для меня как для отца. В моей жизни этого не было. Но сам я могу быть в жизни своих детей, оказывать влияние на сына. Переживать с ним какие-то моменты. И, наконец, вместе работать.

На мой взгляд, это одна из лучших вещей, о которых может мечтать отец», – заявил 39-летний баскетболист. 

Лидер «Лейкерс» и его старший сын одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с «Санз» (114:118). Вместе они отыграли 4 минуты и 9 секунд.

В активе Леброна 19 очков (8 из 12 с игры), 5 подборов и 4 передачи, у Бронни 2 подбора и 4 потери при 0 из 1 с игры за 13 минут со скамейки.

Бронни 6 октября исполнилось 20 лет. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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