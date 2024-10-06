Леброн Джеймс: «Чем больше времени Бронни проводит на площадке с профессионалами, тем лучше он становится»
Леброн Джеймс доволен прогрессом сыном и дебютом Бронни в предсезонке.
«Самое главное для него – это, очевидно, адаптация. Чем больше времени он проводит на площадке с профессионалами, чем выше скорость, темп, тем лучше он становится.
Каждый ранг, на который вы поднимаетесь, требует адаптации. Он потерял почти треть прошлого сезона из-за болезни сердца.
Он становится лучше и лучше с каждым днем. Мы, ветераны, должны помогать ему, помочь Далтону и всем молодым парням становиться лучше с каждым днем», – сказал звездный форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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