Леброн Джеймс: «Чем больше времени Бронни проводит на площадке с профессионалами, тем лучше он становится»

Леброн Джеймс доволен прогрессом сыном и дебютом Бронни в предсезонке.

«Самое главное для него – это, очевидно, адаптация. Чем больше времени он проводит на площадке с профессионалами, чем выше скорость, темп, тем лучше он становится.

Каждый ранг, на который вы поднимаетесь, требует адаптации. Он потерял почти треть прошлого сезона из-за болезни сердца.

Он становится лучше и лучше с каждым днем. Мы, ветераны, должны помогать ему, помочь Далтону и всем молодым парням становиться лучше с каждым днем», – сказал звездный форвард «Лейкерс ».