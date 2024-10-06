Виталий Фридзон: «Андрей Ведищев правильно расставил приоритеты в команде»
Виталий Фридзон прокомментировал успешный старт сезона «Локо» и Андрея Ведищева.
«Конкретно о прошедшей игре «Зенита» и «Локомотива» ничего сказать не могу, поскольку удалось посмотреть только концовку этого матча.
Пять побед и лидерство «Локомотива» на старте сезона? Молодцы. Набирают ход. Надо отдать должное Ведищеву, Андрей Владимирович правильно расставил приоритеты в команде. Похоже, что каждый игрок там хорошо знает свою роль. Это самое главное.
Видимо, поэтому «красно‑зеленые» и добиваются результата. Команда бежит, наслаждается игрой. Очень важно, когда ты получаешь удовольствие от игры», — сказал бывший защитник «Локомотива-Кубань».
В воскресенье «Локо» обыграл в гостевом матче «Зенит» (83:76) и стал единоличным лидером турнира с результатом 5-0.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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