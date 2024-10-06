Тренер-президент Ведищев начал мощно: побил пару рекордов и обыграл Паскуаля

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Когда «Локо» объявил о расставании с Александером Секуличем, не все болельщики поняли этот ход; когда президент краснодарцев Андрей Ведищев объявил, что самостоятельно возглавит команду, хода не понял вообще никто.

Тем не менее, функционер в первом же интервью сказал: я знаю, чего не хватает команде, знаю, что нужно делать. Уже потом, в начале сезона, он несколько расширил свою мысль, отметив, что много анализировал игры и видел взаимоотношения внутри коллектива – и пришел к выводу, что у «Локо» были шансы на чемпионство и в 2023 году, когда команда играла в финале, и годом позже, когда «красно-зеленые» остались без медалей. Однако команде всегда чего-то не хватало, всегда возникали какие-то обстоятельства, которые мешали сделать последний шаг.

Нельзя с определенностью сказать, что в этом году «Локо» точно ничего не помешает, но начало сезона в исполнении тренера-президента и правда впечатляет: в игре с «Астаной» он переписал клубный рекорд результативности (127 очков) и уже выдал лучший старт «Локомотива» в истории Единой лиги – 5:0, и серия продолжается. Такого не смогли сделать Барцокас и Обрадович, Секулич так и вовсе дважды проваливал старт сезона... В итоге в книгу рекордов записал себя Ведищев, вообще не имевший никакого тренерского опыта.

Если в первых четырех встречах краснодарцам противостояли команды, которых клуб из большой четверки и так должен обыгрывать, то победа над «Зенитом» – другая история: петербуржцы до этого матча еще не проигрывали, подошли к игре с «Локо» здоровыми и вообще играли дома. Осечка ЦСКА в матче с «НН» позволяла им единолично возглавить турнирную таблицу – оставалось только обыграть «Локомотив-Кубань».

Но история повернулась по-другому, и теперь именно «Локо» – единоличный лидер таблицы. Надолго или нет, никто не знает, но промежуточный результат есть, и он позволяет кубанским болельщикам немного выдохнуть. Все же их переживания по поводу старта сезона точно не были безосновательными.

Однако пока что Ведищев-тренер делает все то, чего от него хотел бы Ведищев-президент – и чего Ведищев-президент требовал от всех своих тренеров в последние годы. Эту стратегию он сам уже не раз объяснял: во-первых, доверие молодежи, а во-вторых, равномерное распределение игрового времени между всеми 12 игроками.

Это правда, что пока сложно назвать распределение минут в «Локо» равномерным – но это если рассматривать команду в вакууме. Если же сравнить ситуацию в Краснодаре, например, с тем же «Зенитом» (у которого состав сильно дороже и глубже), то разница заметна невооруженным взглядом: у «Локомотива» сыграли все, разве что Ведищев-младший и Темиров провели на двоих 7 минут, в то время как у «Зенита» вообще не играли Щербенев и Рыжов, а Воронцевич и Захаров суммарно отбегали 10 минут (0 очков, 0 бросков, 1 передача и 1 потеря на двоих). Про время россиян и говорить не приходится, оно в «Локо» было вдвое больше, чем в «Зените»: 42,6 минуты против 82.

В целом, к такой ситуации в Краснодаре мы уже привыкли, но вторая половина сезона в исполнении Секулича пошатнула представления о прекрасном – словенец откровенно сбился на легионеров и не просто остался без медалей, но и лишил клуб ауры рая для молодежи: тот же Щербенев в итоге переехал в Санкт-Петербург (3 матча, 8 бросков), а Квитковских был сослан в фарм (при Ведищеве вернулся и стал игроком стартового состава). Теперь за дело взялся лично президент, и ситуация, кажется, выправляется.

Пока что это всего лишь 5-0, и далеко идущих выводов делать не стоит – сезон длинный, одна только «регулярка» составит 44 матча. Да и в целом сейчас расписание для «Локо» становится чуть сложнее. Но такого старта от Ведищева-тренера точно никто не ожидал, и наблюдать за этим экспериментом становится все интереснее.

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Фото: vk.com/lokobasket