Лука Дончич планирует принять участие в матче против «Финикса»

Лука Дончич намерен сыграть в предсезонном матче «Лейкерс» против «Санз».

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, 26-летний словенский разыгрывающий планирует принять участие в матче «озерников» против «Финикса ». Эта игра станет его дебютом в текущей предсезонке.

Макменамин также сообщил, что главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Реддик подтвердил участие Дончича в двух из трех последних предсезонных матчей команды.

Предсезонная игра «Лейкерс » против «Санз» состоится 15 октября в 05.00 по московскому времени.