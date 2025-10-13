0

Лука Дончич планирует принять участие в матче против «Финикса»

Лука Дончич намерен сыграть в предсезонном матче «Лейкерс» против «Санз».

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, 26-летний словенский разыгрывающий планирует принять участие в матче «озерников» против «Финикса». Эта игра станет его дебютом в текущей предсезонке.

Макменамин также сообщил, что главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик подтвердил участие Дончича в двух из трех последних предсезонных матчей команды.

Предсезонная игра «Лейкерс» против «Санз» состоится 15 октября в 05.00 по московскому времени.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?765 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛука Дончич
logoНБА
logoДжей Джей Редик
предсезонные матчи
logoЛейкерс
logoФиникс
