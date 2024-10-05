Андрей Ведищев: «Врач предложил внедрить медитации в предматчевую систему. Я поддержал эту историю»

Андрей Ведищев рассказал о новшествах, которые применяет как тренер «Локомотива».

«Изменения точно внес, новшества точно внес. Отношения, психология, дисциплина. Мы готовимся как все команды готовятся в Лиге. У нас сложный график из-за переездов. Мы немного раньше выезжаем, больше находимся в дорогах, поэтому нам нужно больше времени на восстановление. Все эти трудности нам приходится преодолевать, но они нас и сближают.

Мы уделяем больше внимания движению мяча, командной игре, защите, что очень важно в нашем случае. Мы обсуждаем, как мы будем защищаться, как мы будем останавливать, как мы будем не давать соперникам играть в баскетбол, который они хотят.

Сбалансированное время на площадке у всех 12 игроков – одна из главных задач, которую я бы хотел как тренер решить.

Также у нас есть очень талантливый врач в команде. Он подошел ко мне на предсезонных сборах и сказал, что хотел бы внедрить медитации в предматчевую систему. Я поддержал эту историю и теперь у нас «mental practice» перед каждым матчем.

Процесс – не секретная информация. Команда лежит, там есть определенная музыка, наш тренер ходит и говорит текст. Сеанс длится около 20-30 минут. Основная цель – отключить мысли, снять напряжение. Эти вещи – главная цель практик. Я спрашивал об ощущениях, всем нравится. Мне кажется, мы на правильном пути, но это нужно делать постоянно. Для «Локомотива» будет понятно, к чему мы готовы, ближе к Новому году», – заявил главный тренер и президент «Локо».