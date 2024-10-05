Андрей Ведищев: «Мне очень нравится, что я молодой и перспективный тренер»

От редакции: вы читаете материал официального блога Лиги ВТБ на Sports.ru.

Президент или тренер?

«Локомотив-Кубань» – это очень большой клуб, большая система, поэтому хочешь или не хочешь, но надо оставаться президентом.

На профессиональном уровне для тренера очень важен опыт и понимание. Здесь нет никаких правил или стандартов. Работая главным тренером, тебе нужно практически все время посвятить команде и анализу тренировок, игр, подготовке к играм. У тебя просто нет лишней минуты, мне приходится переключаться с должности тренера на должность президента и обратно. Эта ситуация, конечно, мне мешает. Я чувствую, что немного перегружен, но я справляюсь.

Я благодарен своему тренерскому штабу. Они мне очень помогают, адаптируют меня, стараются, чтобы я быстрее вник в тактические схемы. Тактические схемы – это как раз самое сложное. Смотреть на игру не так, как смотрит президент. Здесь нужно улавливать все тактические смещения, передвижения, кто в каком месте стоит, под каким углом. Очень много деталей, где включаешь мозг на 100%. Думаешь, анализируешь. И это надо делать очень быстро. В этом мне есть куда прибавить в перспективе.

Принятие решения стать тренером

Это был некий анализ. Анализ игр, анализ психологии, анализ отношений внутри клуба и внутри команды. Решение заняло около двух-трех недель, может, месяца. Я думал об этом, я видел, что нам всегда чего-то не хватает. В последние годы мы играли в финале, играли в полуфинале решающий седьмой матч. Я видел, какие вещи нам мешают и что нам не дает все-таки выиграть чемпионат и двигаться вперед. Мое мнение – у нас были шансы и в финальной серии, и в полуфинальной в прошлом году, но определенные обстоятельства не дали нам сделать шаг.

В любом случае, независимо от результата, я точно понимаю, что «Локомотив» сегодня будет с другой политикой, с другим видением игры и развитием. У меня играют молодые ребята, которые, я думаю, при иностранном тренере не получили бы этого шанса или этот шанс был бы через несколько лет. Моя цель – сделать шаг и дать шанс вовремя. Если ты это делаешь, то развитие и прогресс случаются гораздо быстрее, чем в предыдущие годы делали тренеры в моем клубе.

Мне очень нравится, на самом деле, что я молодой, начинающий, перспективный тренер. Это очень интересный опыт, мне нравится все, что мы делаем, но впереди важные матчи с большими командами и там уже будет немного другая психология, другие эмоции, для меня это следующий этап моего развития.

Я, конечно, уйду, если я буду видеть, что я не справляюсь и для большого результата мне не хватает знаний или опыта. Я приму это решение и не буду с ним тянуть, не буду объяснять, что в следующем сезоне мы что-то сыграем. Решение будет принято, как только я почувствую, что его надо принять.

Новшества тренера Ведищева

Изменения точно внес, новшества точно внес. Отношения, психология, дисциплина. Мы готовимся как все команды готовятся в Лиге. У нас сложный график из-за переездов. Мы немного раньше выезжаем, больше находимся в дорогах, поэтому нам нужно больше времени на восстановление. Все эти трудности нам приходится преодолевать, но они нас и сближают.

Мы уделяем больше внимания движению мяча, командной игре, защите, что очень важно в нашем случае. Мы обсуждаем, как мы будем защищаться, как мы будем останавливать, как мы будем не давать соперникам играть в баскетбол, который они хотят.

Сбалансированное время на площадке у всех 12 игроков – одна из главных задач, которую я бы хотел как тренер решить.

Также у нас есть очень талантливый врач в команде. Он подошел ко мне на предсезонных сборах и сказал, что хотел бы внедрить медитации в предматчевую систему. Я поддержал эту историю и теперь у нас mental practice перед каждым матчем.

Процесс – не секретная информация. Команда лежит, там есть определенная музыка, наш тренер ходит и говорит текст. Сеанс длится около 20-30 минут. Основная цель – отключить мысли, снять напряжение. Эти вещи – главная цель практик. Я спрашивал об ощущениях, всем нравится. Мне кажется, мы на правильном пути, но это нужно делать постоянно. Для «Локомотива» будет понятно, к чему мы готовы, ближе к Новому году.

Тренерские ориентиры

Малкович и Барцокас – это самые топовые тренеры, которые работали в свое время в «Локомотиве». Пашутин, Базаревич – это наша школа. Малкович – тренер-уникум, который с четырьмя разными командами выиграл Лигу чемпионов. Я, конечно, что-то подсматривал в их работе, учился у них каким-то вещам, как они влияют на команду. Но как президент ты не внутри. Сейчас ты видишь все уже не так, когда ты тренер. На каждой тренировке ты видишь кто как готов, в настроении каком. Все люди и надо чувствовать, кто может выйти в моменте и сделать результат.

Цели нового тренера

Первое место. Только первое место, иначе это будет не результат, о котором думает президент Ведищев. Всегда есть какие-то субъективные факторы и объективные. Если я буду понимать, что мы не выиграли из-за объективных факторов, то это будет приемлемо. Я бы хотел видеть, что в течение 2-3 лет мы построим команду, которая сможет быть чемпионом.

Реакция сообщества

Первый звонок я получил от Саши Обрадовича – тренера «Монако». Это было прям в моменте сделано, он был на ужине с нашими общими друзьями и он поздравил меня с этим решением. Сказал, что верит в меня, сказал мне слова поддержки.

Сергей Валентинович Кущенко поздравил, Илона Корстин поздравила, но все сказали одну фразу: «Ну ты даешь, а зачем тебе это нужно?» Но я уже сказал для чего и зачем.

Андрей Геннадьевич Кириленко меня поздравил, пользуясь случаем, поздравляю его тоже с переизбранием на должность президента РФБ. Желаю ему и нам всем вместе успехов, развития. Совместными усилиями мы сделаем нашу игру по-настоящему интересной и лучшей.

Фото: vk.com/lokobasket