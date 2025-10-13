Дэнни Грин о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»: «Это был самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал»
Дэнни Грин считает чемпионство в «пузыре» с «Лейкерс» самым тяжелым в карьере.
«Вспоминая пандемию и то, как мы находились в «пузыре», я понимаю, насколько это было тяжело. Это был самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал.
Мне посчастливилось завоевать три чемпионства в карьере: одно в студенческом баскетболе и два в НБА. Трофей 2020 года дался особенно тяжело – психологически и эмоционально находиться в «пузыре» было крайне непросто», – сказал двукратный чемпион НБА Дэнни Грин.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?665 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
