Дэнни Грин о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»: «Это был самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал»

Дэнни Грин считает чемпионство в «пузыре» с «Лейкерс» самым тяжелым в карьере.

«Вспоминая пандемию и то, как мы находились в «пузыре», я понимаю, насколько это было тяжело. Это был самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал.

Мне посчастливилось завоевать три чемпионства в карьере: одно в студенческом баскетболе и два в НБА. Трофей 2020 года дался особенно тяжело – психологически и эмоционально находиться в «пузыре» было крайне непросто», – сказал двукратный чемпион НБА Дэнни Грин.