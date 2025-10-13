Кейд Каннингем: «Хочу бросать больше трехочковых, максимально качественных»

Звезда «Детройта» оттачивает трехочковые броски с ведения в межсезонье.

Журналист The Athletic Хантер Паттерсон отмечает, что Кейд Каннингем ищет новые способы поднять свой уровень игры.

В прошлогодней серии плей-офф с «Никс» он не всегда был готов бросать трехочковые с ведения, но в предсезонных матчах такой неуверенности уже нет.

«Хочу бросать больше трехочковых, максимально качественных. Я уверен в себе, и прямо сейчас чувствую себя максимально комфортно», – заявил 24-летний разыгрывающий «Пистонс».

В прошлом сезоне Каннингем занимал 27-е место в лиге по попыткам трехочковых с ведения в регулярке и поднялся до 11-го места в плей-офф. Однако процент реализации оставлял желать лучшего: 33,8% в регулярном чемпионате и лишь 16,0% в матчах на выбывание – худший показатель среди игроков, выполнявших минимум четыре таких броска за матч.