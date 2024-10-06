Василий Карасев после поражения от «Пармы»: «Невозможно выиграть матчи, не забивая»

Василий Карасев недоволен процентом попадания МБА-МАИ в матче с «Пармой» (54:83).

«Сложно что-то говорить после таких игр. Почти по всем аспектам у нас отрицательные показатели. Невозможно выиграть матчи, не забивая. За первую четверть набрали 5 очков, 5 из 27 трехочковых, свободные атаки нужно забивать.

«ПАРМА » закрыла зону и хорошо отыграла там, а мы все промазали. Сложно рассчитывать на победу с таким процентом попадания. Также у нас всего 9 передач – это тоже говорит о многом. Будем над этим работать», – сказал главный тренер МБА-МАИ .