Василий Карасев после поражения от «Пармы»: «Невозможно выиграть матчи, не забивая»
Василий Карасев недоволен процентом попадания МБА-МАИ в матче с «Пармой» (54:83).
«Сложно что-то говорить после таких игр. Почти по всем аспектам у нас отрицательные показатели. Невозможно выиграть матчи, не забивая. За первую четверть набрали 5 очков, 5 из 27 трехочковых, свободные атаки нужно забивать.
«ПАРМА» закрыла зону и хорошо отыграла там, а мы все промазали. Сложно рассчитывать на победу с таким процентом попадания. Также у нас всего 9 передач – это тоже говорит о многом. Будем над этим работать», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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