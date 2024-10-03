Василий Карасев: «Пугает, что игроки, которые уже прошли Единую Лигу, выглядят совсем не так, как мы этого ждем»

Василий Карасев после поражения от «Самары» указал на проблемы в МБА-МАИ.

«Пока нам многого не хватает, в первую очередь разнообразия, потому что которую игру что-то создают только четвертые «номера». Есть большие проблемы с открытыми бросками, которые мы слишком часто мажем. Плюс, проиграли подбор.

Обидно, что теряем эти очки, тем более домашние очки, но будем работать дальше. Где-то на погонях теряли много сил, на кураже попадали какие-то броски, но тут же делали абсолютно невынужденные потери. Только неопытностью это можно объяснить.

После ошибок «Самара » вновь убегала, и мы опять судорожно пытались что-то исправить. Надо терпеть, надо работать. Для молодых игроков это пока сложно, но немного пугает, что те люди, которые уже прошли Единую Лигу, выглядят совсем не так, как мы этого ждем», – сказал главный тренер МБА-МАИ .