Василий Карасев: «Пугает, что игроки, которые уже прошли Единую Лигу, выглядят совсем не так, как мы этого ждем»
«Пока нам многого не хватает, в первую очередь разнообразия, потому что которую игру что-то создают только четвертые «номера». Есть большие проблемы с открытыми бросками, которые мы слишком часто мажем. Плюс, проиграли подбор.
Обидно, что теряем эти очки, тем более домашние очки, но будем работать дальше. Где-то на погонях теряли много сил, на кураже попадали какие-то броски, но тут же делали абсолютно невынужденные потери. Только неопытностью это можно объяснить.
После ошибок «Самара» вновь убегала, и мы опять судорожно пытались что-то исправить. Надо терпеть, надо работать. Для молодых игроков это пока сложно, но немного пугает, что те люди, которые уже прошли Единую Лигу, выглядят совсем не так, как мы этого ждем», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
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