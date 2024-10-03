Дражен Анзулович: «Горд тем, как команда сегодня выкладывалась на площадке»

Дражен Анзулович прокомментировал победу «Самары» над МБА-МАИ – 86:79.

«Я горд тем, как команда сегодня выкладывалась на площадке. У нас есть очень большие проблемы с составом, особенно с «большими», Далтон, к примеру, пропустил все тренировки после УНИКСа и сегодня играл на уколах.

Команда показала очень большое желание, но в то же время мы давали сопернику много шансов. В этом мы должны становиться лучше, чтобы контролировать игру все 40 минут. Кроме того, смазали очень много штрафных – сразу 14.

Повторюсь, мы сейчас испытываем большие проблемы из-за травм, по сути, у нас нет полного состава для тренировок, и в таких условиях тяжело проводить какие-то тактические занятия. Поэтому лишний раз благодарю ребят, что несмотря ни на что сегодня они победили», – сказал главный тренер «Самары».