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Дражен Анзулович: «Горд тем, как команда сегодня выкладывалась на площадке»

Дражен Анзулович прокомментировал победу «Самары» над МБА-МАИ – 86:79.

«Я горд тем, как команда сегодня выкладывалась на площадке. У нас есть очень большие проблемы с составом, особенно с «большими», Далтон, к примеру, пропустил все тренировки после УНИКСа и сегодня играл на уколах.

Команда показала очень большое желание, но в то же время мы давали сопернику много шансов. В этом мы должны становиться лучше, чтобы контролировать игру все 40 минут. Кроме того, смазали очень много штрафных – сразу 14.

Повторюсь, мы сейчас испытываем большие проблемы из-за травм, по сути, у нас нет полного состава для тренировок, и в таких условиях тяжело проводить какие-то тактические занятия. Поэтому лишний раз благодарю ребят, что несмотря ни на что сегодня они победили», – сказал главный тренер «Самары».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Дражен Анзулович
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoМБА-МАИ
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