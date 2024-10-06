Евгений Пашутин после победы над МБА-МАИ: «Выложились по полной и показали командный баскетбол»

Евгений Пашутин назвал причины уверенной победы «Пармы» над МБА-МАИ – 83:54.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, дома мы в разы играем лучше и их заслуга в этом неоценима. Сегодня показали ту защиту, которую стремимся показывать в каждом матче, особенно хорошо отыграли в защите в первых двух четвертях. Был контакт, жесткая борьба, не давали сопернику атаковать свободные трехочковые и забрали мячи из-под кольца – это очень важный фактор, который говорит о том, что когда соперник мазал, мы не давали ему собрать очки второго шанса.

Также совершили всего 9 потерь за матч, это пока что наш лучший показатель по потерям в сезоне и отдали 24 передачи, хорошо двигали мяч. Выложились по полной и показали командный баскетбол! Сейчас важно сохранить фокус и быть готовым показывать такую же энергию и самоотдачу в выездном матче с «Уралмашем», – сказал главный тренер «Пармы».