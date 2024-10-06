Ростислав Вергун: «Лидеры «Уралмаша» сегодня устроили плохой перфоманс»
Ростислав Вергун недоволен игрой лидеров «Уралмаша» в матче против УНИКСа.
«Скажу спасибо за поддержку фанатам – мы все соскучились по атмосфере.
Лидеры сегодня устроили плохой перфоманс. В нападении мы не сыграли эффективно, это помогло сопернику. Команды такого уровня знают, что с этим делать, они довели игру до логического завершения.
Рад, что сегодня нам удалось задействовать игроков, которые не так много времени получают. Я доволен отрезками и понимаю, что в перспективе эта уверенность и глубина поможет нам в следующих играх», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости