Ростислав Вергун: «Лидеры «Уралмаша» сегодня устроили плохой перфоманс»

Ростислав Вергун недоволен игрой лидеров «Уралмаша» в матче против УНИКСа.

«Скажу спасибо за поддержку фанатам – мы все соскучились по атмосфере.

Лидеры сегодня устроили плохой перфоманс. В нападении мы не сыграли эффективно, это помогло сопернику. Команды такого уровня знают, что с этим делать, они довели игру до логического завершения.

Рад, что сегодня нам удалось задействовать игроков, которые не так много времени получают. Я доволен отрезками и понимаю, что в перспективе эта уверенность и глубина поможет нам в следующих играх», – сказал главный тренер «Уралмаша ».