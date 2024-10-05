Президент «Уралмаша»: «Не успели заявить Джонни О’Брайанта на матч с УНИКСом»
«Пока не успели заявить Джонни О’Брайанта. Рассчитывали на него в игре с УНИКСом, но откладывается процедура до вторника. Там небольшие формальности по документам. Так что он будет у нас уже заявлен только на следующий матч с «Пармой». Но будем играть, как играли. Чемпионат длинный — нужно наигрывать состав. Мы знаем, как играть.
В Единой лиге на старте чемпионата уже немало неожиданных результатов: ЦСКА сейчас уступил «Нижнему», УНИКС не очень сильно выглядел с «Енисеем». Мы всегда выходим с настроением победить. Надеемся на успешный результат. По крайней мере дадим казанцам бой. ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив» — классные команды, но мы тоже можем блеснуть и должны играть», — сказал президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.
О переходе бывшего центрового НБА в «Уралмаш» стало известно 23 сентября.
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