Милан Каракаш: «УНИКС вновь доминировал под кольцом – это придавало уверенности»
«Результат сегодняшнего матча показывает, что победа далась нам легко, но скажу, что мы подходили к игре с большой осторожностью. «Уралмаш» – очень хорошая команда, в которой выступают отличные баскетболисты, такие как, например, Джеремайя Мартин. К тому же, мы проводим второй матч подряд на выезде. Поэтому я рад, что наши парни были сосредоточенными и хорошо отреагировали.
Отмечу, что УНИКС провел отличную игру с точки зрения «физики». Мы вновь доминировали под кольцом – это придавало нам уверенности. К тому же, реализовали 14 трехочковых бросков.
Я благодарен игрокам за то, что, несмотря на сложную поездку в Красноярск в предыдущем туре, этим вечером в Екатеринбурге они собрались и показали свой высокий уровень», – сказал исполняющий обязанности главного тренера УНИКСа.
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