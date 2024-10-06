Милан Каракаш: «УНИКС вновь доминировал под кольцом – это придавало уверенности»

Милан Каракаш прокомментировал разгромную гостевую победу над «Уралмашем».

«Результат сегодняшнего матча показывает, что победа далась нам легко, но скажу, что мы подходили к игре с большой осторожностью. «Уралмаш » – очень хорошая команда, в которой выступают отличные баскетболисты, такие как, например, Джеремайя Мартин. К тому же, мы проводим второй матч подряд на выезде. Поэтому я рад, что наши парни были сосредоточенными и хорошо отреагировали.

Отмечу, что УНИКС провел отличную игру с точки зрения «физики». Мы вновь доминировали под кольцом – это придавало нам уверенности. К тому же, реализовали 14 трехочковых бросков.

Я благодарен игрокам за то, что, несмотря на сложную поездку в Красноярск в предыдущем туре, этим вечером в Екатеринбурге они собрались и показали свой высокий уровень», – сказал исполняющий обязанности главного тренера УНИКСа .