Йовица Арсич после поражения от УНИКСа: «Не вынесли уроки из предыдущих матчей»

Йовица Арсич проанализировал причины поражения «Енисея» от УНИКСа – 57:72.

«Не могу сказать, что результат стал для меня неожиданностью. Мы знали, что играем против очень сильной команды. Если даже говорить об индивидуальных качествах, у УНИКСа есть преимущество над нами, нужно просто взглянуть на статистику бросков.

Но есть несколько моментов, которые меня сильно не устраивают. Одна из таких вещей – подбор, который мы проиграли вчистую. Плюс наши решения в атаке: не двигали мяч правильно, нам не хватало идеи в атаке, не находили открытые броски, совершали непростительные ошибки.

И самое главное – сыграли несколько матчей с топ-командами, но сегодня не было видно, что мы смогли вынести какие-то уроки из предыдущих матчей. Сегодня допускали те же ошибки. Над этими моментами будем усиленно работать», – сказал главный тренер «Енисея ».