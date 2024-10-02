Йовица Арсич после поражения от УНИКСа: «Не вынесли уроки из предыдущих матчей»
«Не могу сказать, что результат стал для меня неожиданностью. Мы знали, что играем против очень сильной команды. Если даже говорить об индивидуальных качествах, у УНИКСа есть преимущество над нами, нужно просто взглянуть на статистику бросков.
Но есть несколько моментов, которые меня сильно не устраивают. Одна из таких вещей – подбор, который мы проиграли вчистую. Плюс наши решения в атаке: не двигали мяч правильно, нам не хватало идеи в атаке, не находили открытые броски, совершали непростительные ошибки.
И самое главное – сыграли несколько матчей с топ-командами, но сегодня не было видно, что мы смогли вынести какие-то уроки из предыдущих матчей. Сегодня допускали те же ошибки. Над этими моментами будем усиленно работать», – сказал главный тренер «Енисея».
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