Шакил О’Нил: «В начале карьеры Кобе Брайант сидел дома и играл в видеоигры»
Шакил О’Нил рассказал об увлечении баскетболистов НБА видеоиграми .
«Еще когда я только пришел в НБА, была SEGA и все эти разные игры. Все увлекались.
Кобе вначале сидел дома и играл в видеоигры. Эта культура началась уже очень давно.
Я сам играю периодически. Иногда у нас были соревнования в команде. Но чем старше я становился, тем более я концентрировался на баскетболе. Отошел от этого в сторону, но внутрикомандная культура НБА и видеоигры связаны уже очень давно», – заключил легендарный форвард.
Аватары с образами Шакила О’Нила анонсировала известная сетевая игра Fortnite. Шакил О’Нил был разочарован, что его изображения не стали первыми. Ранее игра уже использовала образы Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: People
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