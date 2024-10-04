Шакил О’Нил: «В начале карьеры Кобе Брайант сидел дома и играл в видеоигры»

Шакил О’Нил рассказал об увлечении баскетболистов НБА видеоиграми .

«Еще когда я только пришел в НБА , была SEGA и все эти разные игры. Все увлекались.

Кобе вначале сидел дома и играл в видеоигры. Эта культура началась уже очень давно.

Я сам играю периодически. Иногда у нас были соревнования в команде. Но чем старше я становился, тем более я концентрировался на баскетболе. Отошел от этого в сторону, но внутрикомандная культура НБА и видеоигры связаны уже очень давно», – заключил легендарный форвард.

Аватары с образами Шакила О ’Нила анонсировала известная сетевая игра Fortnite. Шакил О’Нил был разочарован, что его изображения не стали первыми. Ранее игра уже использовала образы Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо.