Леброн Джеймс перешел в «Лейкерс» в 2018 году, так как ему понравилось отношение клуба к Кобе Брайанту в его последних сезонах (Шелберн)
Рамона Шелберн назвала одну из причин перехода Леброна Джеймса в «Лейкерс».
Как пишет инсайдер ESPN, отношение калифорнийского клуба к Кобе Брайанту в его последних сезонах сыграло важную роль в решении 4-кратного MVP выбрать «озерников» после выхода на рынок свободных агентов.
«Одна из причин решения Джеймса в 2018 году – стандарт, который они задали в последних сезонах Брайанта в НБА, сообщают источники.
Леброну понравилась идея игры за легендарный клуб, равно как ему понравилось их отношение к прославленным игрокам», – информирует Шелберн.
«Лейкерс» продолжали делать ставку на многолетнего лидера команды Брайанта, несмотря на то, что это перестало давать результат. Последний сезон Кобе превратился в прощальный тур знаменитого защитника, когда командные интересы отошли на второй план.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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