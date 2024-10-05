Леброн Джеймс перешел в «Лейкерс» в 2018 году, так как ему понравилось отношение клуба к Кобе Брайанту в его последних сезонах (Шелберн)

Рамона Шелберн назвала одну из причин перехода Леброна Джеймса в «Лейкерс».

Как пишет инсайдер ESPN, отношение калифорнийского клуба к Кобе Брайанту в его последних сезонах сыграло важную роль в решении 4-кратного MVP выбрать «озерников» после выхода на рынок свободных агентов.

«Одна из причин решения Джеймса в 2018 году – стандарт, который они задали в последних сезонах Брайанта в НБА , сообщают источники.

Леброну понравилась идея игры за легендарный клуб, равно как ему понравилось их отношение к прославленным игрокам», – информирует Шелберн.

«Лейкерс » продолжали делать ставку на многолетнего лидера команды Брайанта, несмотря на то, что это перестало давать результат. Последний сезон Кобе превратился в прощальный тур знаменитого защитника, когда командные интересы отошли на второй план.