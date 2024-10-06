Джордан, Айверсон, Брайант, Карри и Расселл – в пятерке самых влиятельных баскетболистов по версии Джейлена Брауна
Джейлен Браун назвал самых влиятельных баскетболистов.
Защитник Бостона выделил Майкла Джордана за расширение глобального интереса к баскетболу.
Аллена Айверсона – за влияние на культуру НБА.
Кобе Брайанта – за уникальный подход и ментальную дисциплину.
Стефа Карри – за изменение баскетбола.
Билла Расселла – за расширение влияния баскетболистов на общественные и культурные дискуссии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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