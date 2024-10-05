Октавиус Эллис перенес операцию, сроки восстановления неизвестны
Октавиус Эллис перенес операцию по пластике связок голеностопного сустава.
«Уралмаш» объявил, что центровой команды Октавиус Эллис перенес операцию по пластике связок голеностопного сустава.
Американец будет проходить курс реабилитации в Екатеринбурге под наблюдением медицинского штаба «Уралмаша». Сроки восстановления станут известны позднее.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Уралмаша»
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