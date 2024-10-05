Октавиус Эллис перенес операцию, сроки восстановления неизвестны

Октавиус Эллис перенес операцию по пластике связок голеностопного сустава.

«Уралмаш » объявил, что центровой команды Октавиус Эллис перенес операцию по пластике связок голеностопного сустава.

Американец будет проходить курс реабилитации в Екатеринбурге под наблюдением медицинского штаба «Уралмаша». Сроки восстановления станут известны позднее.