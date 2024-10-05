«Оказался не готов к игре в Единой лиге». «Уралмаш» расстался с Алекс-Сергеем Котовым

Тяжелый форвард Алекс‑Сергей Котов покинул «Уралмаш».

«Мы отцепили Котова от команды, расстаемся с ним. Алекс‑Сергей оказался не готов к игре в Единой лиге. Дивизионом ниже он сможет играть хорошо. Теперь он не выступает за нас», — сказал президент «Уралмаша » Виктор Ганиенко.

Котов (25 лет, 203 см) перешел в «Уралмаш» минувшим летом. Ранее онт выступал за команду университета Кэмпбелл в лиге NCAA.