«Оказался не готов к игре в Единой лиге». «Уралмаш» расстался с Алекс-Сергеем Котовым
Тяжелый форвард Алекс‑Сергей Котов покинул «Уралмаш».
«Мы отцепили Котова от команды, расстаемся с ним. Алекс‑Сергей оказался не готов к игре в Единой лиге. Дивизионом ниже он сможет играть хорошо. Теперь он не выступает за нас», — сказал президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.
Котов (25 лет, 203 см) перешел в «Уралмаш» минувшим летом. Ранее онт выступал за команду университета Кэмпбелл в лиге NCAA.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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