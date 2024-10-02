Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «После не очень удачной игры в Москве проявили характер»

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Пари НН» – 89:75.

«Хочу поздравить наш клуб с победой! После не очень удачной игры в Москве ребята проявили характер, нашли в себе силы и, на мой взгляд, сегодня показали очень качественный баскетбол, который проявился в 20-очковом преимуществе после трех четвертей.

Единственное, что мне не очень понравилось, так это то, как мы закончили игру, совершив шесть потерь за пять минут. При этом 35 минут играли с пятью потерями, осадок остался. «Нижний » в очередной раз проявил характер, команда, которая играет дома и для своих болельщиков. Будем готовиться к следующим матчам!» – сказал главный тренер «Уралмаша ».