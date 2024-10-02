0

Сергей Козин: «Уралмаш» вышел заряженным, с желанием победить, бороться и даже драться»

Сергей Козин назвал причины поражения «Пари НН» от «Уралмаша» – 75:89.

«В первую очередь хотел бы поздравить команду «Уралмаш» с победой. Как мы и предполагали, соперник вышел после игры с ЦСКА заряженным, с желанием победить, бороться и даже драться – им это удалось.

Мы, к сожалению, вышли неготовыми к этому. В первую очередь в защите: проиграли много очков второго шанса, подбор на своем щите. Из-за потерь пропустили большое количество быстрых отрывов и почти 90 очков на табло, как итог. Это не та команда, которая выступала в предсезонке.

Проблемы в защите стали одной из основных причин нашего поражения», – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
Сергей Козин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «После не очень удачной игры в Москве проявили характер»
33 минуты назад
Единая лига ВТБ. 23 очка Тэйлора помогли УНИКСу обыграть на выезде «Енисей», ЦСКА в гостях разгромил «Астану» с разницей «+43» и другие результаты
20сегодня, 19:08
Сергей Козин: «После крупного поражения от ЦСКА «Уралмаш» должен быть настроен очень серьезно»
сегодня, 04:46
Ныряем в бюджеты Лиги ВТБ: и здесь «Зенит» тратит больше всех! Даже у ЦСКА состав на 400 млн дешевле
1530 сентября, 12:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце». Карл-Энтони Таунс попрощался с «Миннесотой»
2 минуты назад
Еврокубок. «Будучность» уступила «Гран-Канарии» в овертайме, «Валенсия» встречается с «Гамбургом» и другие матчи
136 минут назадLive
Единая лига ВТБ. 23 очка Тэйлора помогли УНИКСу обыграть на выезде «Енисей», ЦСКА в гостях разгромил «Астану» с разницей «+43» и другие результаты
20сегодня, 19:08
Лука Дончич выбыл как минимум на неделю из-за ушиба голени
1сегодня, 18:27
Диллон Брукс: «В этом сезоне будет много ситуаций, когда я буду собой»
1сегодня, 16:30
Кендрик Перкинс: «Карл-Энтони Таунс – недостающее звено для «Нью-Йорка»
сегодня, 16:23
Майкл Джордан возглавил Топ-20 игроков, выступавших на минимальном контракте. Монта Эллис – 2-й, Айзейя Томас – 3-й
7сегодня, 15:25
«Зачем вы меня выменяли?» Гордон Хэйворд рассказал о ситуации в «Оклахоме»
1сегодня, 15:04
Патрик Беверли полетит в Израиль с частью состава «Хапоэля», несмотря на опасения по поводу безопасности
2сегодня, 14:43
Инсайдер Йован Буха: «Не помню, чтобы на тренировках «Лейкерс» была такая ​​позитивная, радостная и оптимистичная энергия»
3сегодня, 14:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «После не очень удачной игры в Москве проявили характер»
33 минуты назад
Леон Роуз: «Джулиус Рэндл сыграл важную роль в создании фундамента и культуры «Нью-Йорка»
55 минут назад
Миленко Богичевич: «У «Автодора» был шанс победить, но не хватило совсем немного»
сегодня, 19:06
Андрей Ведищев после победы над «Автодором»: «Предстоит проанализировать, почему провалились в четвертой четверти»
сегодня, 19:02
Леон Роуз: «Карл-Энтони Таунс привносит уникальный для баскетбола набор навыков»
сегодня, 18:58
Димитрис Яннакопулос: «Моя мечта – выиграть пять титулов чемпиона Евролиги подряд»
1сегодня, 18:44
Джа Морэнт: «Деррик Роуз проложил путь для таких парней, как я»
2сегодня, 18:00
Фотис Такианос: «У нас тяжелая ситуация. Нам нужна поддержка болельщиков»
2сегодня, 17:52
Андреас Пистиолис: «Надеюсь, что положение «Астаны» изменится в лучшую сторону»
сегодня, 17:47
Тони Снелл будет играть за фарм-клуб «Майами»
2сегодня, 17:24