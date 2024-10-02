Сергей Козин: «Уралмаш» вышел заряженным, с желанием победить, бороться и даже драться»
Сергей Козин назвал причины поражения «Пари НН» от «Уралмаша» – 75:89.
«В первую очередь хотел бы поздравить команду «Уралмаш» с победой. Как мы и предполагали, соперник вышел после игры с ЦСКА заряженным, с желанием победить, бороться и даже драться – им это удалось.
Мы, к сожалению, вышли неготовыми к этому. В первую очередь в защите: проиграли много очков второго шанса, подбор на своем щите. Из-за потерь пропустили большое количество быстрых отрывов и почти 90 очков на табло, как итог. Это не та команда, которая выступала в предсезонке.
Проблемы в защите стали одной из основных причин нашего поражения», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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