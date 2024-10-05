Джефф Тиг: «Виктор Вембаньяма может стать MVP, потому что у «Сперс» отстойный состав»

Джефф Тиг считает, что Вембаньяма станет MVP, если «Сперс» выйдут в плей-офф.

«Я думаю, что у Вембаньямы был шанс стать MVP в этом году, если честно. Он был чертовски близок к тому, чтобы выиграть награду MVP в этом году, потому что в среднем набирает 20 очков, 10 подборов, около 5 блок-шотов.

Я думаю, что «Сперс» не войдут в Топ-4, но думаю, что они выйдут в плей-офф. Если они займут шестое-седьмое место и выиграют плей-ин на Западе, Вембаньяма может стать MVP, потому что у них отстойный состав», – сказал бывший игрок НБА .