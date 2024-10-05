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Матч «Бреоган» – «Тенерифе» был остановлен из-за конденсата на площадке

Матч чемпионата Испании остановлен из-за проблем с конденсатом.

Матч 2-го тура ACB между «Бреоганом» и «Тенерифе» был остановлен из-за скользкого паркета на Pazo des Deportes в Луго.

Встреча был прервана во время второй четверти при счете 23:23. Игроки начали поскальзываться и падать из-за конденсата на площадке.

Объявлено, что игра будет перенесена на другой день.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: El Progreso
происшествия
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