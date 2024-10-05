ACB. «Баскония» – «Андорра», «Валенсия» примет «Ховентуд» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Баскония» дома сыграет с «Андоррой», «Валенсия» примет «Ховентуд».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Барселона – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Бильбао – 1-0, Уникаха – 1-0, Ховентуд – 1-0, Тенерифе – 1-0, Манреса – 1-0, Баскет Корунья – 1-0, Сарагоса – 1-0, Реал – 0-1, Валенсия – 0-1, Баскония – 0-1, Форса Льейда – 0-1, Мурсия – 0-1, Жирона – 0-1, Бреоган – 0-1, Андорра – 0-1, Гранада – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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