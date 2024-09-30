Юнио Барруэта забросил три с фолом за 1,3 секунды до конца и принес «Баскет Корунье» победу над «Реалом»

Первый тур чемпионата Испании принес сенсацию .

Новичок лиги «Баскет Корунья» одержал победу над действующим чемпионом «Реалом » (86:85) в первом матче ACB в истории клуба.

Кубинский защитник Юнио Барруэта принес своей команде победу, забросив трехочковый с фолом за 1,3 секунды до конца.