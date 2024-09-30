Юнио Барруэта забросил три с фолом за 1,3 секунды до конца и принес «Баскет Корунье» победу над «Реалом»
Первый тур чемпионата Испании принес сенсацию .
Новичок лиги «Баскет Корунья» одержал победу над действующим чемпионом «Реалом» (86:85) в первом матче ACB в истории клуба.
Кубинский защитник Юнио Барруэта принес своей команде победу, забросив трехочковый с фолом за 1,3 секунды до конца.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: АСВ
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