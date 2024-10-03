Евролига. «Альба» примет «Панатинаикос», «Жальгирис» встретится с «Барселоной» и другие матчи
Сегодня 6 матчами стартует регулярный чемпионат нового сезона Евролиги.
Немецкая «Альба» примет действующего чемпиона греческий «Панатинаикос». Литовский «Жальгирис» встретится с испанской «Барселоной».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал Испания – 0-0, Монако – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-0, Виртус Италия – 10-0, Баскония Испания – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Милан Италия – 0-0, Париж Франция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Альба Германия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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