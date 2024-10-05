Трехочковый Обри Доукинса за 1,7 секунды до конца принес «Пари НН» победу над ЦСКА

Обри Доукинс на последних секундах принес «Пари НН» сенсационную победу над ЦСКА.

«Пари Нижний Новгород» на своей площадке нанес первое поражение в сезоне действующему чемпиону Лиги ВТБ московскому ЦСКА – 77:75.

Героем встречи стал Обри Доукинс. Американский форвард забросил в концовке несколько важный мячей, включая победный трехочковый через руки Никиты Курбанова за 1,7 секунды до конца.

Доукинс стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко и сделав 5 подборов.