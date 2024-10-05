Видео
4

Трехочковый Обри Доукинса за 1,7 секунды до конца принес «Пари НН» победу над ЦСКА

Обри Доукинс на последних секундах принес «Пари НН» сенсационную победу над ЦСКА.

«Пари Нижний Новгород» на своей площадке нанес первое поражение в сезоне действующему чемпиону Лиги ВТБ московскому ЦСКА – 77:75.

Героем встречи стал Обри Доукинс. Американский форвард забросил в концовке несколько важный мячей, включая победный трехочковый через руки Никиты Курбанова за 1,7 секунды до конца.

Доукинс стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко и сделав 5 подборов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoБаскетбол - видео
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
Обри Доукинс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» выиграл у ЦСКА дома. Обри Доукинс забросил победный трехочковый за 1,7 секунды до конца
17сегодня, 13:58
Андреас Пистиолис о матче с «Пари НН»: «Наша третья выездная игра подряд, и она получится самой сложной»
сегодня, 06:01
Сергей Козин: «Уралмаш» вышел заряженным, с желанием победить, бороться и даже драться»
2 октября, 19:40
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «После не очень удачной игры в Москве проявили характер»
12 октября, 19:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА.Предсезонные матчи. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт»
16 минут назад
Тим Коннелли: «В НБА нет большего поклонника Джулиуса Рэндла, чем Крис Финч»
18 минут назад
Билл Симмонс: «Клипперс» знали, что колени Кавая Ленарда ни к черту, поэтому не стали подписывать Пола Джорджа»
258 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» выиграл у ЦСКА дома. Обри Доукинс забросил победный трехочковый за 1,7 секунды до конца
17сегодня, 13:58
Чарльз Баркли: «Джарретт Аллен должен быть второй опцией в «Кливленде»
сегодня, 13:54
Бронни Джеймс: «Джей Джей Редик – отличный тренер. Атмосфера в «Лейкерс» стала лучше по сравнению с прошлым годом»
2сегодня, 13:43
Тамир Блатт – MVP 1-го тура Евролиги
1сегодня, 13:22Видео
«Фенербахче» близок к подписанию контракта с Сэйбеном Ли
сегодня, 13:13
Джавейл Макги о влиянии Shaqtin’ A Fool на его карьеру: «Я понял, насколько сильны СМИ»
3сегодня, 12:03
8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм набрал 21 очко и 4 передачи в матче с «Лейкерс»
4сегодня, 11:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин: «Надеюсь, что победа над ЦСКА не окрылит нас, потому что это только начало сезона»
2 минуты назад
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Галатасарай», «Тофаш» сыграет с «Бешикташем»
15 минут назадLive
«Самое главное – быть открытым к испытаниям». Джо Маззулла рассказал, что помогает ему расти как тренеру
48 минут назад
Стив Керр рассматривает Джонатана Кумингу как тяжелого форварда
2сегодня, 13:33
Сергей Елевич: «Вернуться в Лигу ВТБ «Химкам» будет очень непросто»
сегодня, 12:24
Чемпионат Италии. «Тренто» – «Венеция», «Тревизо» сыграет с «Трапани Шарк»
сегодня, 11:41
Аллей-уп с участием Карлика Джонса и Тайрика Джонса, данк Тимоте Луваву-Кабарро – лучшие моменты 1-го раунда Евролиги
1сегодня, 11:38Видео
Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост тренера Сербии: «Мне 75, не 57. У меня другие планы на жизнь»
1сегодня, 11:32
Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, 4 подбора и 8 передач в дебютном матче за «Денвер»
2сегодня, 09:53Видео
Сергей Елевич: «В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Друзья предлагали пойти мясником, но я профессию предавать не стал»
1сегодня, 09:46