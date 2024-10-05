Андреас Пистиолис о матче с «Пари НН»: «Наша третья выездная игра подряд, и она получится самой сложной»
Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пари НН» .
«Это будет наша третья выездная игра подряд, и она получится самой сложной. У «Нижнего» будет дополнительная мотивация после поражения в предыдущем матче.
Это хорошая и крепкая команда, они показывают хороший баскетбол на старте сезона, атмосфера в зале всегда «горячая», так что можно ожидать интересной борьбы», – заявил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт ЦСКА
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