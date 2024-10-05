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Тамир Блатт – MVP 1-го тура Евролиги

Тамир Блатт признан MVP 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2024/25.

Разыгрывающий «Маккаби Тель-Авив» помог израильской команде одержать победу над французским «Виллербаном» (89:82) в первой игре сезона Евролиги, проведя свой лучший матч в карьере.

27-летний защитник установил новые личные рекорды по набранным очкам (21) и передачам (12) всего за 29 минут на площадке. Блатт реализовал 4 из 5 с 2-очковой дистанции, 4 из 4 из-за дуги и 1 из 1 с линии штрафного броска. Он также сделал 2 подбора и совершил 1 перехват.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
logoБаскетбол - видео
logoАСВЕЛ Виллербан
Тамир Блатт
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